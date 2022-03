Arthur Aguiar: ‘Quem fala de mim bate no paredão e sai’

Arthur Aguiar e Gustavo discutiram no BBB 22 durante a noite desta terça-feira (15). O ex-Casa de Vidro acusou Arthur de ter omitido informações ao ter contato para Lucas que o estudante de medicina foi citado como uma opção de voto dos meninos do quarto grunge.

“Quando você fala: ‘Teu nome foi levantado’, o cara pensa: ‘Os malucos estão pensando em votar em mim nessa semana. Engraçado, ninguém sabe das coisas que acontecem com você”, falou Gustavo.

Arthur então deu a entender que o público está ao lado dele. “O público sabe. Você tá viajando. Deve ser maior coincidência, né. Todo mundo fala um monte de merda de mim, todo mundo que fala merda bate no paredão e sai. Deve ser coincidência isso”, disparou o ator.

“Tomara que eu saia, então, né. Outra coisa que eu vou falar. Quando você fala pro Lucas pra ele sair da prova também, isso não é atitude de amigo, não. , se você é amigo do cara, você tem que incentivar o maluco. Quem se preocupa com a saúde do cara são os médicos que tem aqui, não você, pô. Essa é minha opinião, se você não aceita opinião alheia, problema é teu”, encerrou o bacharel em direito.

