Arthur e Lucas brigam novamente no BBB 22: ‘é a história dele’

A treta entre Arthur e Lucas está longe de acabar no BBB 22. O estudante de medicina acredita que foi alfinetado pelo músico após ele ter dito que daria o anjo para Paulo André “não pelo dinheiro”, mas pelo filho do atleta.

“Esse é o problema. Você trouxe um bagulho pra você quando eu tava falando dele. Não tô falando de você, não tô falando dela. É a história dele”, comentou Arthur.

“Você acha mesmo que o Arthur ia usar a situação do meu filho pra te alfinetar?”, disparou o corredor.

Natália entrou resolveu defender o amigo e entrou na discussão para relembrar o caso de Tiago Abravanel. “O que o Lucas falou comigo foi que em momento nenhum ele chegou mandando as pessoas votarem no Tiago”, falou.

“Quando você muda de ideia e a gente tem um combinado, você chega pra mim e fala: ‘Irmão, mudei de ideia’. Quando eu fui te questionar, a sua resposta pra mim foi: ‘Por que você não me falou?’. Isso depois que eu descobri no Jogo da Discórdia. Você via necessidade, mano? Você foi desleal!”, continuou Arthur.

“Essa é sua visão, mas ele não foi desleal porque em momento nenhum ele foi contra a sua ideia. Ele não te deu uma facada nas costas. Isso que ele tá querendo dizer”, rebateu a mineira.

“Eu só acho que você tá opinando numa história que você nem sabe. Você sabe só de um pedaço”, disparou Arthur para a designer de unhas.

Assista:

Lucas disse que o discurso do Arthur de entrega do anjo foi pra alfinetar ele, nesse momento o PA defende o Arthur dizendo que o discurso era de carinho sobre o filho dele, e nunca foi indireta pra ninguém #BBB22 pic.twitter.com/zk0RLol7b9 — QG Arthur Aguiar. ✨???? (@qgaguiarthur) March 14, 2022

