Arthur ou Jade? Saiba para quem vai a torcida dos famosos

O paredão mais esperado do BBB 22 se concretizou: Jade, Arthur e Jessilane disputam a permanência na casa e todas as atenções do público estão voltadas para os rivais: o músico e a influenciadora.

Como já era de se esperar, os famosos também declararam torcidas para os brothers: houve quem torcesse para a eliminação da Jade, de Arthur e os que optaram por uma “terceira via”: a eliminação de Jessi. Confira abaixo:

-Os que torcem pelo Arthur



1. Matuê: “Tuêzada é #forajade”

2. Micael Borges: “Parece que o lance da jade é pessoal com o Arthur. Tá nítido ????

De uma pessoa simpática ela se transformou num monstrinho. #forajade né ?Quero ver a cara da Laís perdia na plantação de tomate quando a jade sair”

3. Vitor Pecoraro: “Anyway sou #ficaarthur desde já!”

-Os que torcem por Jade



1. Boca Rosa: “Preciso ressaltar que @jadepicon com 20 anos é que mais tem peito pra jogar esse bbb. Amo gente corajosa! Sou #FicaJade”

2. Brunna Gonçalves: Jade arrasou nessa jogada #FicaJade #FicaJessi

3. Llana Mendonça: “Juro que não entendo esse povo querendo tirar a Jade. Até parece que vocês gostam de todo mundo que convive com vocês, eu hein. Deixa a menina ter a inimizade dela”

-Os que torcem pela permanência de Jade e Arthur

1. Anitta: “Todo mundo concorda que a favor do entretenimento não tem que sair nem Jade nem Arthur agora, gente?”

2. Wesley Safadão: “Entre Arthur e Jade a gente tira alguma planta, boa noite!”

