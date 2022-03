Arthur rememora briga com Lais no BBB 22: ‘me chamou de burro’

Eliezer e Arthur Aguiar tiveram uma longa conversa durante a festa desta quarta-feira (23). O ator relembrou as atitudes de Lais dentro da casa e revelou que ficou indignado após a médica compará-lo com Juliette.

“Falar que eu tô me comparando com a Juliette. Mano? Pô, ali ela me chamou de burro. Eu nunca faria isso, mano. Que loucura”, começou o brother, que depois avaliou que a médica reconheceu o erro.

O ator ainda comentou que tem frases tiradas de contexto. As pessoas ficam falando que eu sempre digo que estão tirando de contexto. Mas sim, toda hora eles tiram. Se você falar 100 vezes uma frase fora de contexto, eu vou falar 100 vezes que você tirou ela de contexto”, relembrou.

O esposo de Maira Cardi então citou uma atitude de Gustavo. “A questão é, se você fala que eu fiz uma coisa que eu não fiz, se você fala que eu falei uma coisa que eu não falei, se você tira uma frase que eu disse de contexto, se não é me pintar de vilão, qual é a intenção? Me fala, porque eu só consigo ver dessa forma”, completou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias