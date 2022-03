Arthur revela medo de paredão: ‘posição difícil’

Arthur não esconde as inseguranças com o sétimo paredão do BBB 22. Em conversa com Lucas na madrugada desta sexta-feira (4), o ator acredita que estará na berlinda caso não seja imunizado.

“Mas entre você e Vyni [empatados pela casa], quem será que Scooby salva? Eu entendi que Vyni tava no Top 5 dele e você no Top 10. Ele falou Vyni e Eslô juntos”, falou Lucas.

“Acho que ele me salvaria. Eu tô numa posição difícil, não tem o que fazer. Tenho que ganhar o Anjo, se não ganhar, é isso. Vamo pra mais um Paredão”, argumentou Arthur.



Scooby conquistou a liderança da semana. Relembre como o paredão será formado:



O big-fone tocará no sábado (5) ao vivo durante o programa. Quem atender está no paredão e também indica outra pessoa. Se alguém que estiver imune atender, ele indica uma pessoa e ela indica outra.

No domingo, o anjo imuniza uma pessoa, o líder indica outra e cada um vota no confessionário. O bate-volta será disputado com os dois emparedados do Big Fone e o mais votado pela casa.

