Arthur revela para Paulo decepção com Lucas: ‘não foi leal’

O papo sobre o jogo não dá uma pausa nem durante a festa deste sábado (12). Em conversa com Paulo André, Arthur Aguiar revelou a desavença que teve com Lucas, e comentou que está decepcionado com o estudante de medicina. O músico se chateou após descobrir que o capixaba queria indicar Tiago quando conquistou a liderança pela primeira vez.

“Foi no Jogo da Discórdia que eu descobri isso, ai eu não conversei com ele na segunda e nem na terça porque tinha o Paredão. Eu falei: ‘Se eu ficar, eu converso, se eu não ficar, foda-se’. Eu fiquei e na festa falei com ele”, começou o ator.

“Ele disse: ‘Só não quero ter decepções e que você seja leal a mim’. No final das contas, quem me decepcionou foi ele e quem não foi leal também foi ele, não eu. Foi o que eu disse, ele poderia ter mudado de ideia, mas poderia ter trocado uma ideia comigo antes”, completou.

Em seguida, o esposo de Maira Cardi explicou que os meninos do quarto Grunge precisam combinar voto para se proteger. “Mas não tem como isso”, rebateu o atleta.

“Só tô falando que é a única chance. Irmão, eu tô suave, eu joguei sozinho até aqui e o meu não tá na reta. Se vocês não quiserem se proteger, é uma opção de vocês”, argumentou Arthur.

Paulo então perguntou se o aliado votaria em Eslovênia e o brother disse que somente se todo mundo também tivesse a mesma atitude.

