Arthur volta a discutir com PA após atleta ceder liderança no BBB 22: ‘deram mole’

O fato de Pedro Scooby, Paulo André e Douglas terem cedido a liderança para que Linna ganhasse voltou a ser alvo de reclamações por parte de Arthur Aguiar durante a tarde deste domingo no BBB 22. o brother alegou que, se o anjo de Paulo André for autoimune, estará no paredão.

“ho que vocês deram muito mole de abrir mão da parada [liderança]. Entendo o lance humano e tal, mas o jogo tá num momento que não dava pra fazer isso. Uma coisa é abrir mão pra uma pessoa que é teu aliado ou você tem certeza que não vai votar em você. Aí tudo bem, não vai fazer diferença. Agora abrir mão pra uma ‘mina’ que te colocou no paredão, continua votando em você, vota no D.G, já fez o D.G ir pro paredão…”, começou o ator.

O esposo de Maira Cardi relembrou que os brothers haviam se combinado de proteger. “Fica muito incoerente. Sendo que a gente passou duas semanas falando: ‘A gente tem que se proteger, ganhar as provas’. E aí numa prova tem quatro pessoas. Três nossas e uma do outro grupo. Tem 75% de chance da gente ficar com o líder e vocês abrem mão e dão pra ela, mano? Não faz sentido nenhum”, completou.

Paulo André reforçou que não se arrepende do que fez. “Não me arrependo de ter feito, não. Mas em relação ao jogo é isso mesmo. Não tem como negar. Mas não me arrependo não, mano. É o que o Pedro falou mesmo: só quem tava ali na hora ia entender”, argumentou

Arthur seguiu criticando o aliado. “Aqui é um jogo, mano. Não é férias. Tô querendo te mostrar que aqui e um jogo. Ninguém te chamou pra passar férias”, rebateu.

