Artistas protestam no congresso contra projetos que ameaçam o meio ambiente

Vários artistas foram à Brasília participar do Ato pela Terra, nesta quarta-feira (09). Celebridades como Rafa Kalimann, Mariana Ximenes, Bela Gil, Lazaro Ramos, Caetano Veloso, Malu Mader, Letícia Sabatella, Nathalia Dill e Paola Carosella participaram do protesto no Senado Federal contra projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e ameaçam o meio ambiente.

Momento emocionante do #AtoPelaTerra@caetanoveloso convida os artistas e público para cantar o o refrão da canção “Terra”

Não ao #PacoteDaDestruicao @342Amazonia pic.twitter.com/dQM2qQoilp — ???????? Nilto Tatto – #ForaBolsonaro ???? (@NiltoTatto) March 9, 2022