Artistas são expulsos de voo por não usarem máscara

De acordo com passageiros, o piloto da aeronave já havia solicitado o uso da máscara, no entanto, o pedido não foi atendido.

Um dos passageiros que embarcou no voo, relatou nas redes sociais a situação. “O comandante avisou várias vezes: usem máscara, é obrigatório, ou vou precisar voltar pro Rio. Dito e feito. Depois de quase meia hora de viagem, o comandante avisou: vamos voltar, chamar a polícia e retirar as pessoas do voo”.