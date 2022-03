Com todas as mudanças repentinas do mundo atual, o cuidado com os investimentos se tornou ainda mais importante. Dessa forma, é essencial entender o mercado e todas as consequências das crises atuais. Então, se pretende abrir uma franquia, é muito importante que saiba quais as áreas que conseguiram se manter rentáveis neste período. Por isso, vamos te mostrar as 5 franquias mais rentáveis da atualidade. Agora, saiba mais sobre empreendedorismo!

Confira as 5 franquias mais rentáveis da atualidade

Afinal, quais são as franquias mais rentáveis da atualidade? Muitos setores de franquias vêm crescendo nos últimos anos. Muito por terem conseguido se adaptar frente às baixas do mercado por conta do momento de crise financeira. Assim, algumas franquias mantiveram seus níveis de rentabilidade dentro do padrão esperado para que houvesse benefícios para o franqueado.

A rentabilidade da franquia se refere à porcentagem do faturamento que sobra em forma de lucro. Ou seja, o valor que você recebeu a mais frente ao dinheiro que você investiu inicialmente. Nesse quesito, os ramos educacionais e de tecnologia ganharam muito espaço no mercado financeiro. Afinal, a pandemia forçou que a tecnologia prevista para evoluir em anos fosse desenvolvida em poucos meses.

A rentabilidade, no entanto, pode estar submetida a variáveis. Então, ter consciência desse fato é um passo importante para que você consiga realizar um bom investimento. Alguns dos fatores que mais contam são a sazonalidade e os períodos de crise. Por isso, é necessária uma busca minuciosa do histórico financeiro das franquias antes de confirmar a sua real rentabilidade.

Assim, preparamos 5 opções das franquias mais rentáveis da atualidade. Dessa forma, você pode direcionar seu dinheiro com segurança e de modo mais assertivo.

High Sales

É uma franquia de tecnologia voltada para o marketing digital. Ela dispõe de agências que podem ser utilizadas pelo próprio franqueado. Dessa forma, é empregada uma tecnologia que permite maior independência e acesso às ferramentas e projetos da empresa. Assim, o franqueado possui auxílio para a criação de site, publicidades, construção de lojas etc.

É uma das franquias mais rentáveis do mercado, podendo ter um faturamento de até 40 mil reais por mês. Isso porque o investimento inicial será de 25 mil reais. Portanto, não possuindo muitos outros gastos maiores durante os próximos momentos do investimento.

Senhor Smart

É outra opção dentre as franquias mais rentáveis da atualidade e que ainda está voltada para o ramo tecnológico. Dessa forma, é uma franquia que oferece serviços de assistência técnica com rapidez e eficiência. Assim, ela tem 18 anos de experiência no mercado e dispõe de ferramentas de manutenção com tecnologia de ponta.

O ramo é interessantíssimo, pois o público-alvo simplesmente abrange a maioria esmagadora da população. Dessa forma, está sempre apresentando demandas diárias, principalmente que estão portadas de aparelhos eletrônicos fabricados pela lógica de obsolescência programada. Assim, é um investimento seguro e que só tende a crescer no mercado.

O valor de investimento pode variar, mas pode ser a partir de 41 mil reais. Só que você pode faturar até 150 mil reais. Isso contando com o prazo de até 1 ano após a abertura da sua própria unidade

KNN Idiomas

É uma franquia que oferece cursos de idiomas durante todo o ano com o intuito de promover acessibilidade para os seus consumidores finais. Dessa forma, a metodologia usada possui um foco na rapidez de formação e na prática de conversação. Também, a KNN manteve um perfil de crescimento positivo durante a pandemia, até aumentando a sua rentabilidade sobre o valor investido.

Além de ser muito rentável, a franquia oferece um bom suporte para o franqueado. Dessa forma, possui treinamento de equipe e capacitação metodológica, além de suporte administrativo e comercial.

O valor investido inicialmente pode variar entre 50 mil e 80 mil reais.

DENTZ

É uma franquia do ramo odontológico que vem crescendo no Brasil, principalmente por possuir um modelo de gestão muito bem estruturado. Além disso, faz o uso de tecnologias de ponta para o oferecimento dos serviços.

O franqueado recebe suporte para que a unidade esteja em um bom ponto comercial. Além disso, recebe auxílio com questões burocráticas, de gerenciamento de obras e de publicidade. Dessa forma, é possível evitar alguns gastos a mais. O mais interessante é o baixo histórico de déficits, que, na verdade, acabam não interferindo no crescimento perene da franquia.

Nesse caso, o faturamento médio costuma ser de 150 mil reais. Já o retorno acontece entre 18 e 40 meses.

Jorge Bischoff

É uma franquia que atua na criação e confecção original de sapatos, bolsas e acessórios, tanto feminino quanto masculino. Está referenciada em padrões internacionais pela construção de designs próprios. Assim, configura um modelo de alta performance e bastante lucrativo, oferecendo ao franqueado um excelente suporte.

Esse suporte varia desde a implantação e gestão da unidade que será aberta até assessoramento do mercado de varejo.

O faturamento mensal médio se consolida em aproximadamente 210 mil reais. Já o lucro real é 15% sobre o valor do faturamento médio.