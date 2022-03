As formas de governo: um resumo completo

Formas de governo: aquilo que você precisa saber

O termo “formas de governo” faz referência às políticas adotadas pelo governo de uma nação para liderar a mesma.

O assunto é abordado em questões de geografia, história e filosofia dentro de provas muito importantes, como os vestibulares e o ENEM.

Dessa forma, para que você compreenda o tema e consiga se preparar melhor para os seus exames, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o tema.

Formas de governo: introdução

As formas que um determinado governo pode adquirir são definidas por meio da análise da política administrativa que é colocada em prática pelo mesmo.

Devemos ter em mente que uma forma governamental não é um aspecto físico de um governo, possuindo uma estrutura mutável e flexível. Isso porque, a forma de um governo pode sofrer alterações e transformações de acordo com mudanças políticas, sociais e econômicas.

Quando a Revolução Francesa, por exemplo, determinou o fim do Antigo Regime na França, o governo dos franceses foi alterado.

Formas de governo: tipos

Existem diversas formas de governo. Vamos conferir, a seguir, mais sobre cada uma delas.

Monarquia

A monarquia é uma forma de governo em que o poder está concentrado nas mãos de um monarca. Porém, existem algumas exceções, como a atual monarquia inglesa, na qual o rei é uma figura simbólica e que exerce pouca influência nas decisões do país. Os ingleses vivem a chamada “monarquia parlamentar”, em que um primeiro-ministro lidera o país ao lado do monarca.

Na monarquia, o poder do monarca é vitalício e hereditário.

República

A república está presente no Brasil atual. Nela, o poder é exercido pelo presidente, que é eleito por eleições diretas (como no caso do Brasil) ou por eleições indiretas.

Presidencialismo

O sistema presidencialista prevê que o poder será dividido entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, com o objetivo de criar um equilíbrio entre os poderes.

Parlamentarismo

No chamado “parlamentarismo”, o poder está concentrado na figura do parlamento, que é liderado pelo primeiro-ministro.