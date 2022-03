Assaí abre 25 vagas de emprego em unidade no interior da Bahia

O Assaí Atacadista está com 25 vagas de emprego para a sua 1ª loja em Teixeira de Freitas, na Região Sul da Bahia. Além das 274 vagas de emprego abertas no início do ano, as novas oportunidades, todas efetivas, são para os setores de Peixaria e Padaria na loja que será inaugurada no município nos próximos meses.