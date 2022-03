Assaltante invade posto de saúde da San Martin e rouba pacientes e funcionários

Foto: Reprodução/TV Bahia



Pacientes e funcionários da Unidade de Básica da Família San Martin 2, localizada na avenida do mesmo nome, foram assaltados por um homem armado, na tarde de terça-feira (29) dentro da unidade. O caso ocorreu por volta das 14h, e segundo o G1 Bahia, muitas pessoas estavam no saguão principal à espera de atendimento, entre elas crianças e gestantes.

Objetos pessoais dos pacientes e funcionários foram levados. Algumas vítimas relatam que a ação foi violenta e que o assaltante chegou a apontar a arma para cabeça das pessoas. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que o órgão entrou em contato com as instituições de segurança e pediu reforço no policiamento da localidade.

Já Polícia Militar informou que agentes da 37ª CIPM estiveram no local após ser informada do roubo. Eles fizeram rondas na região, mas ninguém foi preso. Os pacientes foram orientados a irem à delegacia fazer o registro do caso na Polícia Civil.

Outro ataque

No início da manhã desta quarta-feira (30), uma das portas da sede do distrito sanitário do Cabula foi arrombada. Testemunhas disseram que o homem ameaçou um servidor da unidade por tê-lo impedido de cometer o crime. Segundo a SMS, o suspeito não conseguiu levar nenhum pertence do estabelecimento.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

