Assalto em carro de aplicativo termina com motorista e passageira esfaqueados

O crime aconteceu durante a noite dessa segunda-feira (14) em um trecho da AL 486, em Arapiraca.

Um motorista por aplicativo e a passageira que estava à bordo do veículo foram esfaqueados durante um assalto ocorrido na noite dessa segunda-feira (14), quando transitavam em um trecho da rodovia AL 486, no município de Arapiraca, agreste de Alagoas.

De acordo com as informações, o motorista por aplicativo fazia uma corrida compartilhada e levava dois homens e uma mulher até o município de Craíbas. Durane o deslocamento, nas imediações do Sítio Barreiras, os três falsos passageiros, em posse de uma faca, anunciaram o assalto, iniciando uma luta corporal.

Ao fim da confusão, o motorista e a passageira foram esfaqueados e socorrido às pressas para o Hospital de Emergência do Agreste. O motorista foi internado em estado grave de saúde, enquanto a passageira apresentava quadro estável.

Após o crime, os assaltantes abandonaram o veículo, que foi encaminhado para a Central de Polícia de Arapiraca para auxiliar nas investigações.