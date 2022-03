Assediada por fãs, Jade Picon desiste de jantar e vai embora com ‘quentinha’ de shopping

Jade Picon bem que tentou jantar tranquilamente num restaurante localizado dentro de um shopping na Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas a presença da ex-BBB no local acabou atraindo os olhares de curiosos e pedidos de fotos, conforme relatou o paparazzo.

Jade então resolveu levar uma “quentinha” para comer no hotel onde está hospedada e deixou o centro comercial acompanhada de seu empresário David Zar, que carregava as sacolas com o jantar da influenciadora.