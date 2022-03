Assessoria do Hospital São Rafael confirma internação de Sthefane Matos

A assessoria do Hospital São Rafael confirmou ao iBahia na manhã desta terça-feira (22) a internação da blogueira Sthefane Matos.

A entrada da ex-A Fazenda na unidade hospitalar foi noticiada na madrugada desta terça por meio de um comunicado divulgado no perfil do Instagram da baiana.

De acordo com a equipe da blogueira, Sthe apresentou fortes dores de cabeça e foi diagnosticada com um “sangramento no cérebro”, mas que não era um caso grave.