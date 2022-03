Associações se manifestam após dvogado ser agredido por grupo de torcedores em Maceió

Um advogado e político alagoano foi agredido violentamente nesse domingo (20) por um grupo de torcedores do time rival para o qual torce, em Maceió. No momento da violência, ele vestia uma camisa do clube, que foi arrancada à força.

Diante do episódio, a Associação Nacional da Advocacia Criminal em Alagoas (Anacrim/AL) e a Associação da Jovem Advocacia de Alagoas (AJA-AL) divulgaram nota de repúdio na tarde de hoje, 21, pedindo que as autoridades investiguem o fato.

Segundo as primeiras ifnormações, a vítima estava na porta de casa, quando os agressores se aproximaram abordando-a violentamente. A sessão de espancamento teria durado até que o homem perdesse a consciência. Ainda de acordo com a versão, “em nenhum momento o associado se dirigiu ao grupo de torcedores, não realizou qualquer conduta criminosa ou ofensiva direcionada a quem quer que seja, apenas se utilizou do direito constitucional de ir e vir”, diz trecho de uma das notas.

Nas redes sociais, a vítima replicou as notas publicadas, mas não se manifestou oficialmente sobre o caso, nem informou se o caso foi oficializado junto às autoridades policiais.

As associações ainda pedem que “as autoridades e aguardamos a urgente e rápido resposta a ser dada pelos órgãos da segurança pública e direitos humanos do estado de Alagoas e do município de Maceió”, conclui o outro texto.