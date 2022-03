‘Até outro dia tava cheirando o c* do Arthur’, dispara Maíra Cardi contra Gustavo

Maíra Cardi não perdeu tempo para responder Gustavo após o discurso do brother no último domingo (13). A coach não gostou nada do participante diminuir sua relação com Arthur Aguiar dentro do “BBB 22”.

“Acho que essa galera aí dentro do BBB esquece o que falou, não é possível. O Gustavo acabou de falar que desde o começo o santo dele não bateu com o do Arthur. Até outro dia tava cheirando o c* do Arthur, gente. Tava junto! Votando junto, combinando voto. Ah, minha gente, estamos filmando! Pelo amor de Deus, uma hora dessas”, disparou.

Vale lembrar que o próprio Arthur afirmou que não tem como defender o ex-amigo que está no paredão. “Não consigo nem defender ele. Não consigo nem pedir para a galera ajudar ele no Raio-X”, disse.

“Sendo muito sincero, mano… Para mim, se ele estiver com a gente ou não estiver… Eu realmente não sei como ele é visto. Ele fala muita coisa complicada, que eu não concordo”, respondeu Paulo André concordando com a fala do ator.

