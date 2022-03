Atenção na praia: especialistas alertam sobre perigos da ‘corrente de retorno’

“Quando uma pessoa acessa o mar na região da corrente de retorno ela é levada para uma área que dificulta o contato do banhista com o solo e o retorno para a areia”, contou o soldado e guarda-vidas do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Thiago Alejandro Bernal.

Ele explica que as correntes de retorno podem ser fixas, com pontos específicos nas praias, e flutuantes, que aparecem em locais diferentes a cada dia.

“Em Salvador, as praias do Buracão e Barravento sempre têm correntes de retorno. No Buracão são mais flutuantes com um perímetro de cinco metros, já no Barravento há um ponto específico que se forma todo dia e chega ao perímetro de 30 metros”, conta Bernal.