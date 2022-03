Atendimento presencial do INSS já tem data de retorno

Com a pandemia do Covid-19, desde 2020 o atendimento presencial do INSS se limitou a serviços que não tinham como ser feitos de forma remota. Entre eles a realização de perícias médicas, avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa.

Agendamento presencial e serviços oferecidos

A boa notícia, contudo, é a volta do agendamento de atendimento presencial para todos os serviços disponíveis no portal meu INSS, excepcionalmente para os casos em que o segurado não possui acesso à internet ou telefone. A data para o começo dos agendamentos está marcada para 14 de março. Serviços como emissão de extratos, certificados e outros documentos, pedidos de aposentadoria, pensão por porte poderão ser agendados para o atendimento presencial

Quem quiser pode fazer o agendamento pelo Meu INSS e pelo telefone 135. Ao todo são 91 serviços oferecidos digitalmente. Não há necessidade de comparecer às agências.

Serviços oferecidos pelo INSS

Normas de segurança e higiene deverão ser cumpridas

É importante observar que todo o atendimento presencial deverá ser feito dentro das normas de segurança, higiene e distancialmento que serão definidas depois do dia 30 de março. Ou seja, ainda que o agendamento possa ser feito presencialmente a partir do dia 14 de março, o INSS informa que o atendimento presencial, com os devidos protocolos de segurança, só volta após o dia 30 do referido mês.

Além dos atendimento por agendamento existe também o atendimento espontâneo no qual não há necessidade de agendamento prévio e pode ser feito na própria agência. Entre os serviços oferecidos estão os seguintes:

orientações e informações básicas sobre benefícios e serviços previdenciários;

agendamento de serviços;

atendimento por decisão judicial;

emissão de senha para acesso ao gov.br ;

acesso aos serviços ofertados pelo autoatendimento orientado, nas unidades participantes do Projeto do Novo Modelo de Atendimento.

Horário para o atendimento presencial

A partir das 6h:30min as agencias abrem as portas para o atendimento. O término do atendimento presencial e o fechamento das agências será às 17h:30min. No caso de agências do INSS que possuem perícia médica, o atendimento poderá funcionar até 18h