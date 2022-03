Atleta baiano conquista medalha de ouro em circuito americano de karatê

Foto: Divulgação O atleta baiano Williams Souza conquistou a medalha de ouro no principal circuito de karatê americano, o Tournament X, no fim de semana. O carateca, que atualmente reside na Philadelphia, estado da Pensilvânia, competiu na categoria Sênior e volta a aparecer no tatame no próximo mês no US open, em Las Vegas.

Williams começou sua carreira aos 6 anos de idade em uma pequena academia baiana, e entrou no esporte profissional no ano de 2006, quando competiu no campeonato nacional, onde levou a medalha de bronze. Com expectativas futuras, o atleta que conquistou a medalha mesmo após uma lesão fala sobre uma volta com ainda mais foco.

“Os últimos meses não foram fáceis. Tivemos a pandemia que afetou completamente o calendário e o ciclo Olímpico, fiquei lesionado, o que me afastou por alguns meses dos tatames, mas, agora, voltei e mais focado do que nunca”, comemorou o atleta.