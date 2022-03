Atlético de Alagoinhas X Jacuipense: veja os times que disputam a final do Baianão

Foto: Divulgação

A final do Baianão já foi definida e o duelo será entre Atlético de Alagoinhas e o Jacuipense. De acordo com informações do GE Bahia, o Carcará tem mais experiência no campeonato, já que conquistou o vice em 2020 e o título em 2021. O objetivo agora é ter o bicampeonato.



Já o Leão do Sisal, está na final pela primeira vez na história. Ambos adversários estiveram em campo na noite de quarta-feira. O Jacuipense venceu Barcelona de Ilhéus por a 1 a 0 e o Atlético venceu o Bahia de Feira pelo mesmo placar.

A primeira partida da final do ‘Baianão’ acontece neste domingo (3) no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. Já a segunda etapa será no dia 10 de abril em Riachão do Jacuípe. Em caso de empate, o título vai ser decidido nos pênaltis. O Campeonato Baiano é disputado de forma ininterrupta desde 1905.

