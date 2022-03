Ator de Greys Anatomy pede redução na pensão de R$ 190 mil paga aos dois filhos

Jesse Williams, famoso por interpretar Jackson Avery no seriado estadunidense ‘Greys Anatomy’, entrou com uma ação solicitando a diminuição do valor da pensão alimentícia paga por ele aos dois filhos. O pedido teria sido motivado após o ator deixar o elenco da atração televisiva, o que afetou a condição financeira dele.

O ator foi condenado a pagar um valor equivalente a cerca de 190 mil reais. No entanto, ele afirma que ganha atualmente R$ 7,9 mil por semana até junho, cachê da peça “Take Me Out”. As informações são do site “E! News”.

“A pensão alimentícia também foi baseada em minhas outras fontes de renda, que incluíam os resíduos de ‘Grey’s’ para shows em que apareci durante o casamento, e depois que Aryn e eu nos separamos, bem como renda esporádica de ocasionais trabalhos menores de atuação, endosso ou aparência… todas as minhas fontes adicionais de renda foram/são muito menores do que minhas antigas taxas episódicas do ‘Grey’s'”, declarou Jesse.

Ele também afirmou que o valor não corresponde ao estilo de vida dos filhos. “Nossos filhos têm um estilo de vida modesto. Eles não têm hobbies caros ou frequentam acampamentos caros. Eles não voam em jato particular quando tiramos férias e não temos casas de férias”, argumentou.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.