Atrasos são registrados nos repasses do Bolsa do Povo, em São Paulo

Alguns usuários do programa Bolsa do Povo Educação do Governo de São Paulo estão reclamando de atrasos nos pagamentos do benefício. De acordo com esses relatos, esta não seria a primeira vez que esse problema estaria acontecendo. O projeto em questão faz liberações em dinheiro para pais de estudantes da rede pública.

O programa Bolsa do Povo foi criado oficialmente pelo Governo do estado de São Paulo ainda em 2021. Segundo as informações oficiais, mais de 13 mil pessoas foram contempladas. São pais de alunos que ajudam nos procedimentos de prevenção e orientação de crianças e adolescentes nas escolas do estado.

O Governo do estado de São Paulo selecionou apenas as pessoas que estavam em situação de desemprego e que precisavam de alguma ajuda neste momento. Assim, os pais trabalham por meio período na escola e recebem esse saldo todos os meses. A questão é que, em alguns casos, alguns desses cidadãos ainda estão esperando por esses repasses.

Uma das usuárias do benefício não quis se identificar, mas explicou o que aconteceu. “Nós começamos a trabalhar por 4 horas por dia. Mas eles dizem que para receber, eu preciso de um cartão de acesso. Ninguém me enviou isto ainda”. Assim como essa cidadã, outros beneficiários relataram uma situação semelhante.

Nossa equipe entrou em contato com o Governo do estado de São Paulo. Em resposta, eles afirmaram que todos os pagamentos estão sendo feitos em dia. No entanto, eles explicaram que “por uma questão de segurança”, eles transferiram esses benefícios apenas para os cartões. E o fato é que alguns desses dispositivos ainda não foram entregues.

Quando isso deve acontecer

De acordo com o Governo do estado de São Paulo, o processo de entrega dos cartões do Bolsa do Povo Educação acontece de forma gradativa. Então não existe uma data única para a entrega desses dispositivos.

O Governo local disse que alguns cartões devem ser entregues ainda no decorrer desta semana. Assim que receberem, essas pessoas poderão usar esse dispositivo para retirar todo o dinheiro que está em atraso.

Além do programa que faz pagamentos para esses pais, o Bolsa do Povo do Governo de São Paulo também fornece alguns outros repasses de programas sociais. Qualquer cidadão pode fazer essa consulta no site oficial do programa.

Auxílio para quem não é de São Paulo

Para quem não é do estado de São Paulo, o Bolsa do Povo não é uma opção. Entretanto, é importante lembrar que outros estados também oferecem benefícios de cunho estadual para a população vulnerável.

Uma dica é entrar em contato com o Governo do seu estado ou mesmo a prefeitura da sua cidade. Nesse contato, o cidadão saberá se existe algum programa em execução e se ele poderá se encaixar em algum deles.

Do ponto de vista federal, o Governo segue com os pagamentos do seu Auxilio Brasil e também do vale-gás nacional. A maioria das pessoas que têm direito aos dois programas precisam ter, no mínimo, um perfil ativo no Cadúnico.