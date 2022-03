Atual de Neymar, Bruna Biancardi se irrita com comparações com Marquezine

O que Bruna Biancardi, atual namorada de Neymar, e Bruna Marquezine, ex do jogador, têm mais em comum além do nome? A gente conta: as duas cuidam do bumbum na mesma clínica em São Paulo e com a mesma profissional.

A influenciadora digital realizou nesta terça-feira o “Roundglúteo”, procedimento que empina e tonifica o bumbum com a “Doutora Bumbum” Natasha Ramos, de São Paulo.

A profissional cuida da beleza de celebridades como Bruna Marquezine, Grazi Massafera, Claudia Raia, Gretchen e também de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar. ‘Já passou do limite’, desabafou.

Bruna Biancardi não gostou de ser comparada a Bruna Marquezine e rebateu críticas por fazer o tratamento na mesma clínica e com a mesma profissional que cuida do bumbum da atriz. Irritada, a influenciadora deixou um comentário no Instagram da especialista que fez o procedimento.

“A doutora e clínica me convidaram, não fui eu que fui atrás delas. Essa foto é feita com todas as pacientes, assim, desse mesmo jeitinho… Eu não quero imitar ninguém, foram vocês mesmas que começaram com essa história de eu ser parecida com X ou com Y e agora vocês estão obcecadas, isso já passou um pouquinho do limite; Se eu passo um batom, se eu uso uma roupa, se eu sento de uma maneira, se eu sorrio de um jeito, se eu vou em um lugar, até o cachorro que eu tenho há anos virou um problema (risos) tudo se resume a isso”, desabafou.