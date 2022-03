Autoconf abre vagas de emprego em diversas áreas

O ramo de tecnologia da informação (TI) manteve o fôlego e o aquecimento mesmo depois de dois anos atípicos no Brasil, com a pandemia da Covid-19 e a crise econômica.

Segundo dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o ano de 2021 contou com mais de 120 mil novos empregos no setor de TI até setembro, abaixo da projeção anterior de 60 mil.

Esses números foram impulsionados em parte, muito, pelas techs, empresas de tecnologia que desenvolvem soluções inovadoras em diversas áreas e atendem demandas emergentes dos mercados, mesmo em tempo de recessão.

Foi o que aconteceu com o Autoconf, empresa que desenvolve um sistema completo de gestão on-line que otimiza e organiza revendedoras de veículos a partir de rotinas voltadas para o Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial.

“Além do aquecimento do mercado de tecnologia, nós também aproveitamos o crescimento das revendedoras de seminovos com a escassez de carros zeros e tivemos uma expansão satisfatória em 2021”, diz Rodrigo Dal Bello, CEO do Autoconf.

Como o sistema da empresa permite ao lojista desde a geração de contratos e emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) até a avaliação 360º do automóvel, todos os processos de compra e venda de veículos seminovos ficam mais ágil, pois tudo é feito via plataforma e com acesso mobile.

Entre 2020 e 2021, o Autoconf triplicou o seu faturamento, o que gerou o aumento na demanda por mão de obra qualificada. Apenas em janeiro deste ano já foram contratados 10 novos colaboradores e ainda existem cinco vagas abertas.

Atualmente, a empresa ainda precisa reforçar as áreas de Comercial, Desenvolvimento em TI, Financeiro, Recursos Humanos e Sucesso do Cliente, todas áreas estratégicas dentro do Autoconf para manter o sucesso na relação com seus clientes e entregar um produto cada vez mais robusto para o mercado de comércio de veículos.

Segundo Dal Bello, o perfil de funcionário que a empresa procura deve estar alinhado às premissas levadas muito a sério: proatividade, vontade de aprender e crescer dentro do organismo da empresa, responsabilidade com metas, capacidade de autogestão e perfil analítico.

“O mercado de TI é muito dinâmico, e apesar de muitas vagas abertas, muitas vezes é difícil encontrar um profissional capacitado e comprometido com o plano da empresa”, ressalta o CEO.

A área de Customer Success (Sucesso do Cliente) tem sido, inclusive, vista com muita atenção e de forma estratégica dentro do Autoconf. Cada vez mais prioritária nas techs, o Customer Success é fundamental na retenção de clientes e aumento exponencial de receita.

Como a empresa surgiu a partir da vasta expertise de seus fundadores com o comércio de veículos, saber lidar com a negociação e com o cliente está no seu DNA:

“Não basta ter apenas um produto inovador se seu cliente não está sendo bem tratado e cuidado”, reforça o CEO do Autoconf.

Vagas abertas no Autoconf

Analista de Onboarding, Executivo de Contas, Estagiário Financeiro, Assistente de People e Designer Gráfico.

Contato: people@autoconf.com.br

