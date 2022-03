Autores da TV Globo declaram torcidas no BBB 22; confira

Gente como a gente, os autores de grandes novelas da Globo também simpatizaram por alguns dos participantes do BBB. Nesta quarta-feira (2), Walcyr Carrasco e Glória Perez elegeram o top 5 da 22 edição do reality por meio do Twitter.

A iniciativa partiu de Walcyr que afirmou torcer apenas para quatro pessoas, e deseja que algum dos eliminados retorne pela repescagem. “Linn,, Jessilane, Natália, Arthur, e alguém que venha da repescagem” , escreveu o autor de ‘Verdades Secretas’.

Já Glória discorda em partes do colega de trabalho. “Por merecimento, até agora, Arthur, Jade, Lina, Gustavo. Natália parece estar a caminho de entrar pra valer na disputa. Espero que entre”, escreveu a escritora de ‘A Força do Querer’.

Confira abaixo:

