Autotestes da Covid-19 chegam às farmácias baianas a partir de segunda (7)

Detectar a Covid-19 vai ficar mais fácil, mais rápido e mais barato. A partir da segunda-feira (7), os autotestes chegam às farmácias baianas e prometem o resultado entre 15 e 30 minutos. Os preços variam de R$ 39 a R$ 69,90 – menos de um quarto do valor do RT-PCR vendido nos laboratórios particulares.

De acordo com a reportagem do jornal Correio, na rede Drogasil, os autotestes já estarão disponíveis neste final de semana. Nas drogarias São Paulo e Pacheco, serão disponibilizados mais de 500 mil autotestes, em toda a rede, por R$ 69,90. O produto já pode ser comprado nos sites das empresas e a previsão é de que chegue nas lojas físicas entre segunda e terça-feira, na Bahia.

Para que sejam vendidos, os autotestes precisam passar pela aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Até esta quarta-feira (2), das 81 solicitações, seis tiveram o registro aprovado, com validade até 2032. São elas: a Kovalent, Eco Dianóstica, Biosul Produtos Diagnósticos e CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos. Destes, três têm fabricação própria no Brasil e outros três são importados da China e da Coréia do Sul.

Resultado positivo não é diagnóstico

O resultado dos testes, no entanto, não define diagnóstico para Covid-19, alerta a Anvisa. Em caso de resultado positivo, a orientação é procurar o serviço de saúde. “O diagnóstico deve ser realizado por um profissional de saúde”, diz a Agência. Ela ainda diz que, para obter o registro, os produtos foram avaliados quanto à segurança, desempenho e atendimento aos requisitos legais exigidos aos autotestes. A norma exige sensibilidade e especificidade mínimas, de 80% e 97%, respectivamente.

De acordo com o jornal Correio, a orientação da vigilância sanitária é usá-lo entre o 1º e o 7º dia do início de sintomas como febre, tosse, dor de garganta, coriza, dores de cabeça e no corpo. Caso não tenha sintomas, mas tiver tido contato com alguém que testou positivo, a pessoa aguardar cinco dias antes de usar o autoteste.

A rede Pague Menos informou que ainda “está em negociação com diversas empresas fornecedoras de testes, incluindo a responsável pela produção do Novel Coronavirus (Covid-19) Autoteste Antígeno (CPMH), aprovado pela Anvisa para comercialização no Brasil”.

As redes de farmácia Extrafarma, Redemed, Boa Forma e Multmais foram procuradas, mas não responderam à matéria até o fechamento desta edição. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) e a Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias (Febrafar) também foram buscadas, mas não responderam.

O Ministério da Saúde (MS) afirmou que as demandas sobre o tema devem ser feitas com a Anvisa, porque eles que aprovam os autotestes. Não foi possível saber com os órgãos oficiais se os casos positivos devem ser informados às autoridades de saúde ou se serão contabilizados na base de dados do Ministério.

