Autotestes de Covid: veja como funciona e saiba onde comprar em Salvador

Foto: divulgação

As drogarias soteropolitanas já estão autorizadas a vender o autoteste da Covid-19. O valor unitário do teste é de R$ 69,90, sem variação de valores nas farmácias da capital. As compras poderão ser feitas através nas lojas físicas ou na internet.

De acordo com a Anvisa, o autoteste é capaz de detectar a presença do vírus no organismo com mais de 99% de assertividade no resultado. Em caso de resultado positivo, a recomendação no ministério da saúde é isolamento domiciliar imediato, e em caso agravamento dos sintomas é necessário que o paciente procure ajuda médica.

É preciso introduzir o cotonete no começo do nariz, cerca de 1,5 cm, até a curva. Em movimentos leves, esfregue o cotonete cerca de 10 vezes e apartar a parede do tubo, para extrair todo o material.

Depois disso, o cotonete pode ser descartado. Em seguida, com a ajuda do dosador, em torno de quatro gotas que devem ser colocadas na fossa que vem junto ao kit, e aguardar até 30 minutos.

Confira quais farmácias da capital baiana já disponibilizam o autoteste:

Na rede Drogasil, os autotestes já estarão disponíveis neste fim de semana através do site.

Nas farmácias da rede São Paulo, a venda estará disponível na próxima segunda (14), de forma online e física. Na compra feita através do site é possível receber o autoteste no endereço indicado, ou a retirada pode ser feita na unidade do Canela.

Drogarias Pacheco As Drogarias Pacheco tem disponíveis dois tipo de testes para a detecção do vírus, tanto da marca Ag Detect e quando da SGTi-Flex, que pode ser comprado diretamente no site.

