Auxílio academia: Veja como funciona e quem pode receber

As empresas que procuram se tornar atrativas, buscam conceder os melhores benefícios aos seus funcionários. Dentre as opções mais recentes no mercado de trabalho, surgiu o auxílio academia.

O que é o auxílio academia?

O auxílio academia é um benefício flexível, onde os colaboradores de uma empresa poderão praticar exercícios frequentando em academias parceiras ou utilizando planos acordados com o estabelecimento.

O benefício é uma ótima maneira de mostrar que o empregador possui certa preocupação com a saúde e bem-estar da sua equipe. Afinal, praticar exercícios oferece cuidados físicos e psicológicos, de modo que pode aliviar o estresse do dia a dia.

Como conceder?

A empresa pode recorrer a várias possibilidades de conceder o auxílio academia aos seus funcionários. Veja a seguir as melhores opções de implementação do benefício e a que melhor se enquadra no seu perfil de negócio. Confira:

Gympass: Através do aplicativo Gympass, os colaborados poderão encontrar academias em que podem se exercitar gratuitamente em todo o país. Lembrando que a empresa deve se vincular a plataforma para liberar o auxílio anteriormente;

Plano de academia: A empresa pode optar pelo plano de academia, garantindo bons descontos considerando o número de funcionários que farão os treinos;

Cartão flexível: Trata-se de um cartão de crédito pré-pago, oferecido pela empresa que pode conter benefícios e até mesmo descontos em academias;

Parceria com academias: Semelhante ao plano de academia, a empresa pode fechar um acordo com uma academia próximo a sua localização, facilitando o acesso de seus colaboradores à prática da atividade física;

Vale-academia: O vale seria um meio de contratar especificamente os serviços de academias. Desta forma, ao receber o benefício o trabalhador só poderia utiliza-lo nesse setor;

Criação de uma academia: Por fim, se puder, a empresa pode criar uma academia dentro do seu próprio estabelecimento, facilitando à prática de exercícios físicos pelos seus funcionários.