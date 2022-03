Auxílio Brasil: Beneficiários podem receber o 13º salário em 2022

Os cidadãos que recebem o benefício do Auxílio Brasil, novo programa social que substituiu o Bolsa Família, podem receber um 13º salário este ano.

A possibilidade surge por meio de um Projeto de Lei (PL – 625/2022), apresentado pelo senador Alexandre Silveira, que prevê o pagamento do benefício extra entre junho e dezembro.

13º salário para o Auxílio Brasil

Para o autor da proposta, a liberação do pagamento de um 13º salário para os beneficiários do Auxílio Brasil deve ser aceita por todas as casas responsáveis, uma vez que a bonificação estava prevista desde a campanha eleitoral do atual presidente, Jairo Bolsonaro.

Além disso, a concessão do 13º seria interessante considerando que os beneficiários do programa social não têm acesso a nenhum pagamento extra. A medida também serviria para estimular a economia do país diante a crise atual.

Por fim, cabe salientar que o 13º salário foi liberado apenas uma vez para as famílias que recebiam o antigo Bolsa Família no ano de 2019. No entanto, os pagamentos não foram renovados.

Como consultar se receberei o auxílio de R$400?

Inicialmente, o Governo Federal irá enviar duas cartas: uma com orientações sobre o benefício e outra com o cartão. No entanto, se a família ainda não recebeu a correspondência pode conferir por meio de seu CPF.

Assim, a consulta pode ocorrer por meio do número do CPF do responsável pela unidade familiar da seguinte forma:

Primeiramente, o cidadão deve ter o aplicativo Auxílio Brasil. No momento de baixá-lo, é importante verificar aquele que contém como desenvolvedor oficial a Caixa Econômica Federal. Isso é essencial para não baixar um app falso e cair em golpes;

Após o app ser instalado, escolha a opção “Fazer login”;

Preencha suas informações de login, com o número de seu CPF e senha;

Após efetuar o login, então, o painel do aplicativo irá apresentar as principais informações sobre o programa. Isto é, como, por exemplo, a aprovação, saldo disponível, número do NIS, calendário e chat para tirar dúvidas.

Ademais, a consulta sobre o pagamento também poderá ser realizada nos seguintes locais: