Auxílio Brasil: conheça o benefício emancipação

Você já deve ter ouvido falar do Auxílio Brasil, certo? O programa é uma reformulação do Bolsa Família, mas tem algumas diferenças – como é o caso do benefício emancipação. Entenda mais abaixo.

O que é benefício emancipação?

O benefício emancipação da direito de recebimento do valores do Auxílio Brasil por até 24 meses.

Quem pode receber o benefício emancipação?

O benefício é direcionado para famílias que antes recebiam o Auxílio Brasil, mas aumentaram suas rendas e agora tem maior que o previsto no programa.

Para receber o Auxílio Brasil é preciso atender uma série de requisitos, entre eles:

A família ter renda mensal per capita de até R$ 100,00 (extrema pobreza);

A família ter renda entre R$ 100,01 e R$ 200,00, desde que tenham gestantes na composição ou filhos com até até 21 anos incompletos;

Famílias em regra de emancipação.

Mesmo que fujam a essas regras, famílias que antes recebiam o Auxílio Brasil podem continuar no programa por até 24 meses.

Quais os valores?

Os valores serão de no mínimo R$ 400, até que o benefício extraordinário continue a ser pago. A renovação ou não do benefício extraordinário deve acontecer no ano que vem.

Fila de espera

Se por acaso as famílias deixarem de receber, mas tiverem novamente uma queda na renda, poderão entrar no programa sem fila de espera.

Isso é uma forma de incentivar que as famílias busquem rendas maiores e abram espaços para que outras, que precisam, recebem os valores do benefício social.

Um problema nesta regra está na inflação, já que o valor dos alimentos só vem aumentando, o que dificulta a vida mesmo das famílias que não estão em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Calendário Auxílio Brasil de março de 2022

Confira o calendário completo do Auxílio Brasil, pagamentos começam no dia 18 e terminam no último dia do mês.

NIS com final 1 – dia 18 de março (sexta-feira)

NIS com final 2 – dia 21 de março (segunda-feira)

NIS com final 3 – dia 22 de março (terça-feira)

NIS com final 4 – dia 23 de março (quarta-feira)

NIS com final 5 – dia 24 de março (quinta-feira)

NIS com final 6 – dia 25 de março (sexta-feira)

NIS com final 7 – dia 28 de março (segunda-feira)

NIS com final 8 – dia 29 de março (terça-feira)

NIS com final 9 – dia 30 de março (quarta-feira)

NIS com final 0 – dia 31 de março (quinta-feira)