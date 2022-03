Auxílio Brasil de R$ 400: NOVO pagamento sai nesta sexta

A partir desta sexta-feira (18), uma nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil será realizada. O Ministério da Cidadania distribuirá um benefício médio de R$ 400 para mais de 18 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Por regra, nenhuma família contemplada pelo Auxílio Brasil pode receber um benefício mensal inferior a R$ 400 até o final de 2022. Neste sentido, foram criados abonos extras dentro do programa para que o pagamento mínimo fosse alcançado.

Todavia, embora os beneficiários não possam receber pagamentos abaixo de R$ 400, esse valor vai poder ser superado. Porém, é preciso observar a composição familiar e os adicionais ao que elas têm direito.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

Para ter acesso ao benefício do Auxílio Brasil a família precisa:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar em uma família com renda mensal de até R$ 105 por pessoa (extrema pobreza); ou

Estar em uma família com renda mensal entre R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa, desde que ela tenha ao menos uma gestante, nutriz ou pessoas com até 21 anos incompletos em sua composição.

Vale ressaltar que a seleção dos aprovados é feita com base nas informações prestadas no CadÚnico, por isso é importante manter o sistema sempre atualizado.

No que se refere a consulta, pode ser realizada pelo telefone da Caixa Econômica Federal, no número 111 e pelo telefone do Ministério da Cidadania, no número 121. Além desses meios, o aplicativo Auxílio Brasil e Caixa Tem também estão disponíveis.

Calendário de pagamento

NIS final 1 – dia 18 de março;

NIS final 2 – dia 21 de março;

NIS final 3 – dia 22 de março;

NIS final 4 – dia 23 de março;

NIS final 5 – dia 24 de março;

NIS final 6 – dia 25 de março;

NIS final 7 – dia 28 de março;

NIS final 8 – dia 29 de março;

NIS final 9 – dia 30 de março;

NIS final 0 – dia 31 de março.

Quais são os critérios de participação do Auxílio Brasil?

Para participar do programa de distribuição de renda, a família deverá:

Se encaixar na linha de extrema pobreza, ou seja, recebendo, no máximo, até R$ 105 por pessoa.

Estar dentro da faixa de pobreza, ou seja, com uma renda de R$ 105,01 a R$ 210 por pessoa. Além disso, este grupo deve contar com uma gestante, nutriz ou menor de 21 anos de idade.

Estes são os dois grupos possíveis para participar do Auxílio Brasil. No entanto, ambos precisam tem como pré-requisito que os beneficiários estejam inscritos no Cadastro Único, com dados atualizados dentro de, ao menos, dois anos.

Assim que estes quesitos se completam, o cidadão entra na fila de espera para que ocorra a análise do Ministério da Cidadania e a liberação de recursos.

Por isso, é sempre importante lembrar que não basta cumprir com os critérios de renda. Deve-se estar atento aos demais detalhes.

Consulta de recebimento do Auxílio Brasil de R$400

Além de esperar pela notificação do governo via Correios, a família também poderá acessar os seguintes aplicativos:

Nestes, então, é possível verificar as informações sobre os benefícios que a família terá direito ou não, além das quantias que receberá.

Ademais, estes aplicativos serão muito úteis e importantes para a família que recebe o benefício. Isto é, já que pelo app Caixa Tem é possível:

Transferir valores a partir do PIX

Gerar código para saque sem cartão

Fazer compras online pelo cartão de débito digital ou pelo QR Code

Pagar contas de luz, por exemplo, ou outros boletos.