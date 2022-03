Auxílio Brasil de R$400: Beneficiários com NIS final 6 recebem parcela nesta sexta

Nesta sexta-feira, 25 de março, os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 6 recebem a parcela de março do Auxílio Brasil, programa que tem o valor mínimo de R$400. As datas de depósitos do Bolsa Família Auxílio Brasil manteve as datas de depósitos do Bolsa Família, que funcionam de acordo com o fim do Número de Inscrição Social (NIS).

Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram no dia 17 de novembro do ano passado, mesmo dia em que o governo liberou a última parcela do auxílio emergencial. Atualmente, 18 milhões de famílias são beneficiadas. No início de 2022, nada menos que 3 milhões foram incluídas.

Os benefícios são pagos por meio da conta poupança social ou por contas correntes regulares. Quem for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) pode abrir automaticamente uma conta do tipo poupança social digital para receber o pagamento.

Como consultar se receberei o auxílio de R$400?

Inicialmente, o Governo Federal irá enviar duas cartas: uma com orientações sobre o benefício e outra com o cartão. No entanto, se a família ainda não recebeu a correspondência pode conferir por meio de seu CPF.

Assim, a consulta pode ocorrer por meio do número do CPF do responsável pela unidade familiar da seguinte forma:

Primeiramente, o cidadão deve ter o aplicativo Auxílio Brasil. No momento de baixá-lo, é importante verificar aquele que contém como desenvolvedor oficial a Caixa Econômica Federal. Isso é essencial para não baixar um app falso e cair em golpes;

Após o app ser instalado, escolha a opção “Fazer login”;

Preencha suas informações de login, com o número de seu CPF e senha;

Após efetuar o login, então, o painel do aplicativo irá apresentar as principais informações sobre o programa. Isto é, como, por exemplo, a aprovação, saldo disponível, número do NIS, calendário e chat para tirar dúvidas.

Ademais, a consulta sobre o pagamento também poderá ser realizada nos seguintes locais:

Terminais de autoatendimento;

Casas lotéricas;

Agências bancárias;

Correspondentes credenciados Caixa Aqui;

Por fim, também é possível verificar sua situação pelo Atendimento Caixa ao Cidadão, com o número de telefone 111.

Governo faz cinco pagamentos do Auxílio Brasil nesta semana; veja o calendário

De acordo com informações do próprio calendário oficial de pagamentos, cinco grupos recebem a quantia nesta semana.

Na última segunda (21), por exemplo, receberam os cidadãos com Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 2. Na terça-feira (22), receberam os cidadãos com NIS final 3. Na quarta (23), receberam cidadãos com o NIS final 4. Ontem, quinta-feira (24), o valor foi liberado para quem tem NIS final 5.

Nesta sexta-feira (25), encerrando os pagamentos da semana, o benefício é liberado para quem tem NIS final 6.

Ainda durante esta semana, outros dois grupos também passarão a ter direito de receber esse benefício. Veja abaixo como fica o calendário detalhado de pagamentos do Auxílio Brasil para esta semana.

SEGUNDA (21) – usuários com NIS terminando em 2

TERÇA (22) – usuários com NIS terminando em 3

QUARTA (23) – usuários com NIS terminando em 4

QUINTA (24) – usuários com NIS terminando em 5

SEXTA (25) – usuários com NIS terminando em 6

Os outros grupos só começam a receber esse benefício a partir da outra semana. De acordo com o Ministério da Cidadania, os pagamentos deste mês de março se encerram no dia 31 deste mês. Veja no detalhe:

SEGUNDA (28) – usuários com NIS terminando em 7

TERÇA (29) – usuários com NIS terminando em 8

QUARTA (30) – usuários com NIS terminando em 9

QUINTA (31) – usuários com NIS terminando em 0