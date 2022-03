Auxílio Brasil libera ÚLTIMO pagamento; veja quem recebe

Nesta segunda-feira (27) será realizado um dos último pagamentos deste ciclo do Auxílio Brasil – recebem aquelas famílias que tem o Número de Identificação (NIS) final 7.

Outros três pagamento também serão realizados esta semana, na terça, quarta e quinta – confira abaixo quem recebe nestes casos.

O benefício é uma espécie de reformulação do Bolsa Família e já tem melhorado, inclusive, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro (PL). A ideia do benefício é que todas as famílias recebem, pelo menos até dezembro de 2022, um valor de R$ 400.

O programa começou a valer desde o ano passado, já que em ano eleitoral, a prática não seria permitida, de acordo com a legislação vigente.

Veja abaixo o calendário deste mês e outras dúvidas referentes ao programa:

Tem como se inscrever diretamente no Auxílio Brasil?

Infelizmente não há possibilidade de inscrição direta. Para receber, basta apenas aguardar e seguir as recomendações acima, com o principal e único acesso por meio do CadÚnico.

Quanto tempo posso demorar para receber o Auxílio Brasil?

Não há prazo. O ministério da Cidadania tem incluído novas famílias mês a mês no programa, porém, pode ser que algumas aguardem mais e outras menos. Não há como detalhar quando tempo exato poderá demorar.

A fila de espera foi autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Isso aconteceu quando o político vetou a lei que criava o mecanismo que todas as pessoas que tinham direito seriam incluídas automaticamente.

Qual o limite de renda máxima?

Os valores dependem da composição familiar, mas chegam a no máximo R$ 200 – veja mais detalhes abaixo:

Todas as famílias com renda mensal per capita de até R$ 100,00 (extrema pobreza);

As famílias com renda entre R$ 100,01 e R$ 200,00, desde que tenham gestantes na composição ou filhos com até até 21 anos incompletos;

Famílias em regra de emancipação

Calendário Auxílio Brasil de março de 2022

Confira o calendário completo do Auxílio Brasil, pagamentos começam no dia 18 e terminam no último dia do mês.

NIS com final 1 – dia 18 de março (sexta-feira)

NIS com final 2 – dia 21 de março (segunda-feira)

NIS com final 3 – dia 22 de março (terça-feira)

NIS com final 4 – dia 23 de março (quarta-feira)

NIS com final 5 – dia 24 de março (quinta-feira)

NIS com final 6 – dia 25 de março (sexta-feira)

NIS com final 7 – dia 28 de março (segunda-feira)

NIS com final 8 – dia 29 de março (terça-feira)

NIS com final 9 – dia 30 de março (quarta-feira)

NIS com final 0 – dia 31 de março (quinta-feira)