Auxílio Brasil: NOVO calendário começa essa semana

Atenção! Os pagamentos referente ao Auxílio Emergencial em Março devem começar nesta semana. A expectativa é que o primeiro grupo receba nesta sexta-feira (18).

Os valores pagos serão de, no mínimo, R$ 400 por família e podem variar de acordo com os benefícios. O valor mínimo foi estabelecido graças ao benefício extraordinário – que deve ser pago pelo menos até dezembro de 2022.

O Auxílio Brasil apesar do novo nome, na verdade, é uma reformulação do Bolsa Família.

Quem tem direito?

Para receber o Auxílio Brasil é preciso atender uma série de requisitos, entre eles:

A família ter renda mensal per capita de até R$ 100,00 (extrema pobreza);

A família ter renda entre R$ 100,01 e R$ 200,00, desde que tenham gestantes na composição ou filhos com até até 21 anos incompletos;

Famílias em regra de emancipação.

Não há como se inscrever diretamente no programa, mas, sim, por meio do CadÚnico.

Calendário Auxílio Brasil de março de 2022

Confira o calendário completo do Auxílio Brasil, pagamentos começam no dia 18 e terminam no último dia do mês.

NIS com final 1 – dia 18 de março (sexta-feira)

NIS com final 2 – dia 21 de março (segunda-feira)

NIS com final 3 – dia 22 de março (terça-feira)

NIS com final 4 – dia 23 de março (quarta-feira)

NIS com final 5 – dia 24 de março (quinta-feira)

NIS com final 6 – dia 25 de março (sexta-feira)

NIS com final 7 – dia 28 de março (segunda-feira)