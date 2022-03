Auxílio Brasil: Pagamento será liberado a partir de 18 de março

O Auxílio Brasil concederá uma nova parcela aos beneficiários a partir da próxima sexta-feira (18). Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 18 milhões de famílias receberão, no mínimo, R$ 400.

O valor é tido como base, podendo ter um adicional a depender da situação da família, como composição, renda, entre outros. Vale ressaltar que o programa ganhará novos beneficiários em breve.

Sendo assim, para saber se pode participar do Auxílio Brasil, é necessário analisar os requisitos de concessão estabelecidos pelo Governo Federal. Veja a seguir como participar do programa e receber o benefício.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

Inicialmente, é importante ressaltar que o Auxílio Brasil substituiu o Bolsa Família em novembro do ano passado, a fim de ampliar as condições do programa, como o público atendido e o valor das mensalidades.

Neste sentido, atualmente, para receber o benefício do novo Bolsa Família é necessário:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar em uma família com renda mensal de até R$ 105 por pessoa (extrema pobreza); ou

Estar em uma família com renda mensal entre R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa, desde que ela tenha ao menos uma gestante, nutriz ou pessoas com até 21 anos incompletos em sua composição.

A seleção dos aprovados é feita com base nas informações encontradas no CadÚnico, por isso é importante manter o sistema sempre atualizado. Além disso, a consulta do benefício pode ser realizada pelo número 111, da Caixa, e pelo telefone 121, do Ministério da Cidadania.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil

NIS final 1 – dia 18 de março;

NIS final 2 – dia 21 de março;

NIS final 3 – dia 22 de março;

NIS final 4 – dia 23 de março;

NIS final 5 – dia 24 de março;

NIS final 6 – dia 25 de março;

NIS final 7 – dia 28 de março;

NIS final 8 – dia 29 de março;

NIS final 9 – dia 30 de março;

NIS final 0 – dia 31 de março.

Quem tem direito ao Novo auxílio de R$400

De acordo com as informações oficiais, o primeiro passo para se ter direito ao Auxilio Brasil é ter um cadastro ativo no Cadúnico. Quem não está dentro desta lista não vai poder receber o benefício de jeito nenhum.

Todavia, o fato é que além do Cadúnico é preciso também prestar atenção na questão da renda per capita. Quem tem essa média até R$ 105 está em situação de extrema-pobreza, logo, essa pessoa tem direito ao dinheiro.

Para quem tem renda per capita entre R$ 106 e R$ 210 está em situação de pobreza. Esses cidadãos também têm direito ao benefício desde que morem com uma gestante ou pelo menos uma pessoa menor de 21 anos de idade.

O Auxílio Brasil

Oficialmente os repasses do Auxílio Brasil começaram ainda no final do último mês de novembro. De acordo com o Governo Federal, a ideia do projeto é seguir com os pagamentos do antigo Bolsa Família.

Acontece que agora o programa entrou em uma fase mais turbinada. O Ministério da Cidadania aponta que existe uma tendência de aumento no número de usuários já no próximo mês. Só que isso ainda não é uma confirmação oficial.

O Auxílio Brasil da maneira como está desenhado agora deverá seguir fazendo pagamentos até o final deste ano. A partir de janeiro de 2023, ainda não se sabe o que vai acontecer com o programa. A tendência é que isso dependa das próximas eleições.