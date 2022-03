Auxílio Brasil poderá ter valor menor em março; entenda

O Auxílio Brasil encerrou o ciclo de pagamentos referente a fevereiro e deve começar em breve o de março. A diferença é que o benefício poderá ter valor menor neste mês. Entenda mais abaixo a polêmica do vale-gás.

O valor reduzido se deve ao não pagamento do vale-gás para todas as famílias em março, já que o benefício é pago a cada dois meses. Deste forma, quem recebeu R$ 400 do Auxílio Brasil + R$ 50 d0 vale-gás em fevereiro, receberá os R$ 400 neste mês.

O valor de R$ 50 pode parecer pequeno para algumas pessoas, mas bastante significativo para aquelas que tem dependido dos benefícios sociais para sobreviver. A próxima parcela, para quem recebeu em fevereiro, deve então ser depositada somente em abril.

Atualmente podem participar do programa pessoas em situação de extrema pobreza que recebem até R$ 105 por pessoa ou em pobreza (renda per capita de entre R$ 105,01 a R$ 210), desde que tenham pessoas de até 21 anos em sua composição ou gestantes.

Vale-gás

O vale-gás é um programa do governo federal que começou seus repasses para todo o Brasil em janeiro de 2022. Pela lei, o projeto deve durar pelo menos 5 anos e o benefício social será pago a cada dois meses.

O total pago é feito com base no cálculo do preço médio do botijão de cozinha no Brasil – sendo que o montante bimestral é relacionada apenas a metade dos valores.

Para receber tanto o Auxílio Brasil como o vale-gás é necessário estar inscrito e ter seus dados atualizados do CadÚnico a pelo menos dois anos – confira como se inscrever.

Um problema, porém, é que ambos os benefícios podem ter lista de espera. em outras palavras, mesmo que você tenha direito, não há prazo específico para que receba.

A recomendação é sempre buscar informações se os seus dados no CadÚnico estão corretos e acompanhar a sua situação pelo aplicativo.

Calendário Auxílio Brasil de março de 2022

Confira o calendário completo do Auxílio Brasil, pagamentos começam no dia 18 e terminam no último dia do mês.

NIS com final 1 – dia 18 de março (sexta-feira)

NIS com final 2 – dia 21 de março (segunda-feira)

NIS com final 3 – dia 22 de março (terça-feira)

NIS com final 4 – dia 23 de março (quarta-feira)

NIS com final 5 – dia 24 de março (quinta-feira)

NIS com final 6 – dia 25 de março (sexta-feira)

NIS com final 7 – dia 28 de março (segunda-feira)

NIS com final 8 – dia 29 de março (terça-feira)

NIS com final 9 – dia 30 de março (quarta-feira)

NIS com final 0 – dia 31 de março (quinta-feira)