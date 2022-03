Auxílio Brasil: saiba como consultar pelo CPF

Praticamente na metade do mês de março, o governo federal deve liberar novos pagamentos do Auxílio Brasil – o valor deve ser de pelo menos R$ 400. Muitas pessoas ainda tem dúvidas se vão receber, por isso, é importante saber que é possível realizar a consulta do Auxílio Brasil pelo CPF.

A consulta pode ser feita de maneira rápida pela internet – sendo que o Auxílio Brasil é um programa criado para substituir o Bolsa Família – que deixou de existir na gestão Bolsonaro.

Apesar de ser possível realizar a consulta do Auxílio Brasil, é importante que você saiba que as inscrições são feitas de forma automática por meio do CadÚnico. Em outras palavras, basta apenas estar com os dados atualizados nos últimos dois anos nos programa e aguardar ser incluído no Auxílio Brasil – entenda abaixo também sobre a fila de espera.

O Ministério da Cidadania é o responsável pela liberação para novos beneficiários e revisões que cancelam pagamentos indevidos, a mesma coisa acontece para o vale-gás.

Como realizar a consulta do Auxílio Brasil pelo CPF?

A consulta do Auxílio Brasil pelo CPF é feita pelo aplicativo oficial, basta baixar uma das versões abaixo e colocar os seus dados:

Outra opção é o aplicativo da Caixa Tem.

Para quem não tem acesso a internet, há duas outras opções de telefone:

Telefone 111: telefone da Caixa Econômica Federal;

Telefone 121: telefone do Ministério da Cidadania.

Lembre-se de ligar com o número do CPF decorado ou com o documento em mãos.

Fila de espera

Mesmo que você tenha todos os direitos, pode ser que na consulta do Auxílio Brasil os valores ainda não estejam liberados. Isso acontece devido ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que autorizou a formação de fila de espera, com o veto de parte do projeto que proibia a prática. Desta forma, o Ministério da Cidadania não é obrigado a incluir todas as pessoas que atendem os requisitos do programa.

Sendo assim, a conclusão é que você precisará continuar a realizar a consulta do Auxílio Brasil mês a mês, até ser aprovado.

Calendário Auxílio Brasil de março de 2022

Confira o calendário completo do Auxílio Brasil, pagamentos começam no dia 18 e terminam no último dia do mês.

NIS com final 1 – dia 18 de março (sexta-feira)

NIS com final 2 – dia 21 de março (segunda-feira)

NIS com final 3 – dia 22 de março (terça-feira)

NIS com final 4 – dia 23 de março (quarta-feira)

NIS com final 5 – dia 24 de março (quinta-feira)

NIS com final 6 – dia 25 de março (sexta-feira)

NIS com final 7 – dia 28 de março (segunda-feira)

NIS com final 8 – dia 29 de março (terça-feira)

NIS com final 9 – dia 30 de março (quarta-feira)

NIS com final 0 – dia 31 de março (quinta-feira)