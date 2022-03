Auxílio Brasil: veja quem recebe NOVA parcela neste mês

Segundo o Ministério da Cidadania, o valor mínimo do abono será de R$ 400, assim como nos meses anteriores.

As mais de 18 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil já podem consultar quando terão acesso ao benefício de março. Segundo o Ministério da Cidadania, o valor mínimo do abono será de R$ 400, assim como nos meses anteriores.

Quem recebe e quem será excluído

Como enfatizado desde a liberação do Auxílio Brasil, novas famílias serão adicionadas no programa mensalmente. No entanto, é necessário se enquadrar em algumas situações para ser contempladas, como:

Estar inscrita no Cadastro Único ( CadÚnico );

); Estar em situação de extrema pobreza; ou

Estar em situação de pobreza; ou

Ser família em regra de emancipação.

Vale lembrar que são consideradas famílias em situação de extrema pobreza aquelas que a renda por pessoa não ultrapassa R$ 105. Já as famílias em situação de pobreza são aquelas em que a renda per capita varia entre R$ 105,01 e R$ 210.

Contudo, assim como são adicionadas mensalmente novas famílias, outras são excluídas por não cumprirem mais os critérios de concessão do programa. Confira alguns deles abaixo:

Falecimento os integrantes da família;

Não localização da família por período igual ou superior a 48 meses, contados da inclusão ou da última atualização, quando a gestão tenha registros de que procurou a família pelo menos duas vezes no período;

Recusa, por parte da família, em apresentar as informações;

Quando for comprovada a omissão de informação ou da prestação de informação inverídica pela família;

Quando a família solicitar; e

Através de decisão judicial.

Calendário de março do Auxílio Brasil

Os pagamentos do Auxílio Brasil ocorrem segundo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), sabendo disso, confira as datas de pagamento do benefício para este mês:

NIS com final 1: recebe dia 18 de março;

NIS com final 2: recebe dia 21 de março;

NIS com final 3: recebe dia 22 de março;

NIS com final 4: recebe dia 23 de março;

NIS com final 5: recebe dia 24 de março;

NIS com final 6: recebe dia 25 de março;

NIS com final 7: recebe dia 28 de março;

NIS com final 8: recebe dia 29 de março;

NIS com final 9: recebe dia 30 de março;

NIS com final 0: recebe dia 31 de março.