Auxílio de R$1 mil para negativados sai nesta segunda. Veja como receber

A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta segunda-feira (28), o mais novo microcrédito para pessoas físicas e MEIs (Microempreendedor Individual). A liberação da nova oferta de crédito compõe Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores, chamado de SIM Digital.

O programa foi lançado oficialmente como uma MP (Medida Provisória) e assinado em cerimônia no Palácio do Planalto no dia 17 de março. O novo auxílio de R$1 mil será liberado para pessoas físicas, que podem ser resgatados até mesmo por quem possui o nome nos órgãos de proteção de crédito, como SPC e Serasa.

O novo microcrédito deve contemplar quase 5 milhões de trabalhadores. Veja quem poderá receber o benefício neste ano de 2022.

Auxílio de R$1 mil para negativados e até R$ 3 mil para MEIs

O novo microcrédito, também conhecido como SIM Digital, vai beneficiar os cidadãos brasileiros, incluindo os negativados, e os microempreendedores individuais. Os valores que poderão ser contratados são limitados a R$ 1 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

Com relação as taxas de juros, as pessoas físicas serão cobradas com 1,95% ao mês, já os microempreendedores individuais com 1,95% ao mês. Vale ressaltar que o meio de contratação será diferente entre os dois grupos.

Importante mencionar que no caso dos MEIs, o dinheiro tomado deverá ser utilizado para o negócio, como para a capital de giro, para compra de insumos e de equipamentos para ampliar a produção, por exemplo.

Contratação do microcrédito

A contratação do microcrédito pelas pessoas físicas deve ser realizada diretamente no aplicativo Caixa Tem, disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS.

Com relação ao MEI, a contratação deve ser feita em uma agência da Caixa e o microempreendedor deve ter, ao menos, 12 meses de faturamento com seu CNPJ.

Modalidades do Programa

. A modalidade terá acesso a um crédito de até R$ 1 mil. A taxa de juros sendo de 1,95% mês, sendo o que empréstimo pode ser dividido em 24 meses. Vale observar que mesmo quem está negativo pode ter acesso ao empréstimo do programa; Pessoas jurídicas. Nessa modalidade são beneficiados os microeempreendedores individuais (MEIs). O crédito liberado para esse grupo pode chegar até R$ 3 mil. A quantidade de parcelas é a mesma estabelecida para as pessoas físicas, 24 meses e com juros um pouco maiores que aqueles do primeir grupo: 1,99%. Ainda no caso dos MEIs, só poderão participar do programa de microcrédito, empreendedores que tenham receita bruta anual somente até R$ 360 mil.

Governo também liberou FGTS e antecipação do 13º salário

O Governo Federal anunciou no dia 17 de março, a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e também do saque de até R$1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A antecipação do 13º salário e o saque emergencial do FGTS foram formalizados em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória (MP) e um decreto autorizando as medidas. Ambas liberações foram confirmadas previamente aqui no Notícias Concursos.

Para 2022, a antecipação do 13º salário irá acontecer entre os meses de abril e junho, conforme o calendário divulgado pelo INSS.

Já o saque de até R$1 mil do FGTS começará a ser liberado em menos de um mês, no dia 20 de abril, e seguirá até o dia 15 de junho, quando os nascidos em dezembro fecharão o cronograma de liberações. Entretanto, quem quiser poderá retirar o valor depois do fechamento do calendário, mas se atentando ao prazo final de saques: até 15 de dezembro deste ano.