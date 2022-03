Auxílio de R$400 terá novo lote na semana que vem. Calendário liberado

O Governo Federal terá um novo pagamento do auxílio de R$400 em breve. De acordo com o calendário de liberação do benefício, o próximo lote será disponibilizado na sexta-feira da semana que vem, ou seja, 18 de março. Segundo o cronograma, os primeiros a receberem serão os beneficiários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1.

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, nenhum beneficiário poderá receber menos do que R$ 400. Esse, aliás, é um sistema que já existiu nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.

O calendário do mês de março do Auxílio de R$400 vai obedecer a ideia de se fazer pagamentos sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Isso também aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. E o sistema deve se repetir assim até novembro. Em dezembro, a contagem contrária acontece a partir do natal.

Outro ponto que não vai mudar em março é a divisão dos grupos de recebimento. O Governo Federal deverá seguir pagando de acordo com o final do número do NIS. De modo que os beneficiários que terminam em 1 recebem primeiro e os que terminam essa sequência em 0 recebem por último.

Quem tem direito ao auxílio de R$400

De acordo com as informações oficiais, o primeiro passo para se ter direito ao Auxilio Brasil é ter um cadastro ativo no Cadúnico. Quem não está dentro desta lista não vai poder receber o benefício de jeito nenhum.

Mas o fato é que além do Cadúnico é preciso também prestar atenção na questão da renda per capita. Quem tem essa média até R$ 105 está em situação de extrema-pobreza. Então essa pessoa tem direito ao dinheiro.

Para quem tem renda per capita entre R$ 106 e R$ 210 está em situação de pobreza. Esses cidadãos também têm direito ao benefício desde que morem com uma gestante ou pelo menos uma pessoa menor de 21 anos de idade.

O Auxílio Brasil

Oficialmente os repasses do Auxílio Brasil começaram ainda no final do último mês de novembro. De acordo com o Governo Federal, a ideia do projeto é seguir com os pagamentos do antigo Bolsa Família.

Acontece que agora o programa entrou em uma fase mais turbinada. O Ministério da Cidadania aponta que existe uma tendência de aumento no número de usuários já no próximo mês. Só que isso ainda não é uma confirmação oficial.

O Auxílio Brasil da maneira como está desenhado agora deverá seguir fazendo pagamentos até o final deste ano. A partir de janeiro de 2023, ainda não se sabe o que vai acontecer com o programa. A tendência é que isso dependa das próximas eleições.

Confira o calendário completo: