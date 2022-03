Auxílio emergencial: Consulte o que receber em 2022 pelo CPF

Em 2020, juntamente com a liberação do Auxílio Emergencial, o Governo Federal disponibilizou uma ferramenta de consultas para que os beneficiários pudessem acompanhar a sua inscrição no programa.

Embora o pagamento do benefício tenha sido encerrado em outubro do ano passado, ainda hoje muitos cidadãos buscam informações sobre o Auxílio Emergencial. Isso porque, em 13 de janeiro a Caixa Econômica Federal liberou mais uma parcela do projeto.

No entanto, a nova rodada só está contemplando os pais solteiros chefes de família monoparental, e de forma retroativa. Desse modo, não se trata de uma prorrogação do programa, mas sim de um acerto de contas do Governo.

Em suma, estão recebendo os valores retroativos os homens solteiros que sustentam seus filhos menores sozinhos que receberam ao menos uma das cinco primeiras parcelas concedidas por meio do Auxílio Emergencial em 2020.

Caso se encaixe nesses requisitos, basta realizar uma consulta junto ao portal da Dataprev para verificar se foi contemplado. Na ocasião, será necessário informar o nome completo, o número do CPF, o nome completo da mãe e data de nascimento.

Auxílio Emergencial 2022

Como mencionado, atualmente a Caixa Econômica Federal está realizando alguns pagamentos do Auxílio Emergencial destinados aos pais solteiros chefes de família monoparental de forma retroativa.

Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 1,3 milhão de homens serão beneficiados, no entanto, até o momento, apenas 823,4 mil receberam o benefício. Ou seja, ainda faltam ser atendidos cerca de 450 mil homens.

Contudo, vale ressaltar que os pagamentos estão sendo depositados nas contas poupanças digitais do Caixa Tem. O valor do benefício pode chegar a R$ 3 mil, a depender de quanto das cinco parcelas do programa a pessoa recebeu.

O Ministério da Cidadania analisa a condição de pagamento conforme o perfil de cada beneficiário. Veja a seguir:

Público do Cadúnico e Auxílio Brasil (antes Bolsa Família): a pasta verifica se o pai solteiro está cadastrado como Responsável Familiar e recebeu cota simples do Auxílio Emergencial, se não possui cônjuge ou companheira(o) e se há na família pelo menos uma pessoa menor de 18 anos;

a pasta verifica se o pai solteiro está cadastrado como Responsável Familiar e recebeu cota simples do Auxílio Emergencial, se não possui cônjuge ou companheira(o) e se há na família pelo menos uma pessoa menor de 18 anos; Público inscrito pelo aplicativo e site: devido a impossibilidade de marcar a opção chefe de família no momento do cadastro, a equipe da cidadania analisa se o homem solteiro chefe de família que recebeu cota simples do benefício (R$ 600) não tem cônjuge ou companheiro(a), se há pelo menos uma pessoa menor de 18 anos na família e se não houve pagamento de cota dupla (R$ 1.200) para outra beneficiária ou marcação de chefe de família por outra pessoa do mesmo grupo familiar.

Cabe salientar que os novos pagamentos foram viabilizados devido a decisão do Congresso Nacional de derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro que impedia o público masculino de ter acesso as parcelas dobradas. A regra foi ampliada no mês de junho do ano passado.