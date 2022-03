Auxílio Emergencial de R$ 600 será liberado em 2022?

O Auxílio Emergencial foi encerrado oficialmente pelo Governo Federal em outubro do ano passado. Com isso, mais de 25 milhões de pessoas que eram beneficiadas pelo programa ficaram desamparadas.

Por esse motivo, parlamentares tentam fazer com que o benefício volte a ser pago, e no valor de R$ 600. No entanto, mesmo com tanto esforço, as chances de retorno imediato do Auxílio Emergencial são mínimas.

Veja também: PIS/Pasep: Veja quem recebe o abono salarial em março

Até o momento, o Governo Federal usa a justificativa de não haver recursos suficientes para arcar com uma nova rodada do programa. Além disso, o atual objetivo é ampliar o Auxílio Brasil, novo programa social que substituiu o Bolsa Família.

Entretanto, o Ministério da Cidadania está realizando repasses retroativos do Auxílio Emergencial para um grupo específico. Os cidadãos já podem conferir se têm direito aos novos valores pelo portal Dataprev. Veja os passos a seguir:

Acesse o site da Dataprev;

Informe os seus dados como: CPF , nome completo, nome da mãe (caso saiba), data de nascimento;

, nome completo, nome da mãe (caso saiba), data de nascimento; Clique em “Sou humano”;

Selecione “Enviar”.

Feito isto, as informações serão carregadas e o sujeito poderá conferir a sua situação no programa emergencial. Estão sendo contemplados os pais solteiros chefes de família monoparental.

Vale ressaltar que o atual pagamento do Auxílio Emergencial atende o que diz a Lei 14.171, de 10 de junho de 2021. Esta garante o dobro do valor do benefício para famílias monoparentais, independentemente do sexo do chefe da casa.

O que fazer sem o Auxílio Emergencial

Mesmo que o Auxílio Emergencial tenha acabado, o cidadão pode recorrer a outros programas ou iniciativas sociais do governo, como o Auxílio Brasil. Conforme as regras do programa, é necessário ter cadastro ativo no Cadastro Único (CadÚnico).

O registro é feito presencialmente nas prefeituras das cidades. Geralmente o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou os próprios postos de atendimento do CadÚnico orientam as pessoas com a regularização no sistema.