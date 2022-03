Auxílio Emergencial: Retorno dos pagamentos é defendido

Parlamentares continuam as discussões sobre o retorno do Auxílio Emergencial com valor de R$ 600 no Congresso Nacional. Embora o Governo Federal já tenha informado o desinteresse em pagar mais uma rodada do benefício, os deputados seguem debatendo a temática.

O programa emergencial foi iniciado em 2020, assim que a pandemia da Covid-19 chegou no país. Todavia, no mesmo ano o benefício teve sua primeira prorrogação, com valores e quantidades de beneficiários reduzidos.

Em 2021, o Auxílio Emergencial contemplou mais de 38 milhões de pessoas. Neste sentido, quando foi encerrado, em outubro do mesmo ano, alguns parlamentares, como o deputado federal Renildo Calheiros, passaram a considerar a volta do benefício de R$ 600.

Volta do Auxílio Emergencial em 2022, confira as discussões

Para o parlamentar Renildo Calheiros, “Esse auxílio é muito importante para milhões de brasileiros que ficaram completamente desassistidos na pandemia que ainda persiste. Muitos nem foram incluídos no Auxílio Brasil. Isso tem causado enorme sofrimento a essa imensa parcela da população”.

Segundo o Ministério da Cidadania, após o encerramento do Auxílio Emergencial em outubro do ano passado, quase 25 milhões de pessoas ficaram sem nenhuma renda, ou seja, desamparadas. Contudo, o ministro da pasta, João Roma, alertou que isso iria acontecer caso o programa chegasse ao fim.

Sendo assim, caso o auxílio retorne, o valor será creditado em Conta Poupança Social Digital, podendo ser movimentada pelo app Caixa Tem, assim como era nas outras liberações do programa.

Governo vai liberar microcrédito para quem recebia o auxílio emergencial

Nesta quinta-feira, 17 de março, o presidente Jair Bolsonaro e toda a sua equipe vão realizar um grande evento em Brasília (DF) para anunciar um ‘pacotão’ de medidas econômicas. Uma delas será a liberação de um novo microcrédito de até R$1 mil para quem recebia o auxílio emergencial na pandemia.

Ao longo de 2022, o Governo Federal estima liberar R$165 bilhões à economia com as medidas que serão anunciadas nesta quinta. A criação de um programa de microcrédito está no papel para ser lançado. O benefício visa ajudar cidadãos que receberam o auxílio emergencial durante o período de pandemia causado pela Covid-19.

As medidas que devem injetar um grande valor na economia, assim como a liberação do novo microcrédito de até R$ 1 mil, devem acontecer em uma cerimônia que acontecerá nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. Na ocasião, o Governo Federal também irá anunciar a antecipação do 13º salário e a liberação do saque emergencial do FGTS.

Pouco ainda se sabe sobre a liberação do novo microcrédito de até R$1 mil para quem recebeu o auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19. No entanto, nos bastidores, há uma expectativa que todos os valores do programa sejam focados em que recebeu o auxílio nos anos de 2020 e 2021.

Além disso, há informações preliminares de que o valor de até R$ 1 mil seja liberado para que trabalhadores possam investir em pequenos negócios. A quantidade de pessoas que serão beneficiadas com o microcrédito ainda não foi informado.