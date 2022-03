Auxílio Gás com valor de R$ 60,00 e mais famílias sendo atendidas

O Auxílio Gás é um programa governamental criado para ajudar as famílias de baixa renda na compra do botijão de gás de 13kg. Para receber o benefício, é preciso que a família esteja inscrita no Cadastro único (CadÚnico), seja beneficiária do Auxílio Brasil ou tenha algum membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Atualmente, mais de 5,5 milhões de famílias estão sendo contempladas pelo programa. A expectativa é que mais pessoas sejam atendidas, até chegar ao total de 6 milhões de beneficiários. Vale ressaltar que o benefício é liberado juntamente com o Auxílio Brasil, a cada dois meses.

Ampliação do Auxílio Gás

Como prevê a Lei nº 14.237, de 2021, o Auxílio Gás será ampliado nos próximos meses. No entanto, mesmo que a família esteja apta a receber o benefício é possível que não seja contemplada pela falta de recursos.

As inscrições para o Auxílio Gás são automáticas, sendo realizadas por meio do Ministério da Cidadania. Basta a família cumprir os requisitos do programa e ser beneficiada com a verba do governo.

O objetivo é adicionar mais pessoas no próximo de mês (abril), assim ampliando o programa. Cabe salientar que o valor do benefício é, no mínimo, 50% do preço médio do botijão de 13kg. Segundo o atual valor, é possível que o benefício chegue a R$ 60.

Como consultar?

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo Auxílio Brasil, aplicativo Caixa Tem e pela Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal, pelo telefone 111. No mais, o cidadão ainda pode entrar em contato com o Ministério da Cidadania, pelo telefone 121.

Calendário do Auxílio Gás

Final do NIS Janeiro Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro Dezembro 1 18/jan 14/fev 14/abr 17/jun 18/ago 18/out 12/dez 2 19/jan 15/fev 18/abr 20/jun 19/ago 19/out 13/dez 3 20/jan 16/fev 19/abr 21/jun 22/ago 20/out 14/dez 4 21/jan 17/fev 20/abr 22/jun 23/ago 21/out 15/dez 5 24/jan 18/fev 22/abr 23/jun 24/ago 24/out 16/dez 6 25/jan 21/fev 25/abr 24/jun 25/ago 25/out 19/dez 7 26/jan 22/fev 26/abr 27/jun 26/ago 26/out 20/dez 8 27/jan 23/fev 27/abr 28/jun 29/ago 27/out 21/dez 9 28/jan 24/fev 28/abr 29/jun 30/ago 28/out 22/dez 0 31/jan 25/fev 29/abr 30/jun 31/ago 31/out 23/dez