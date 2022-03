Auxílio permanente de R$ 1.200; veja quem vai receber

Desde que o Projeto de Lei (PL) 2099/20 foi apresentado na Câmara dos Deputados, as mães solteiras provedoras do lar aguardam a liberação do auxílio permanente de R$ 1.200.

A proposta é de autoria do ex-deputado Assis Carvalho, e foi inspira nas cotas duplas de R$ 1.200 pagas as mulheres monoparentais na primeira rodada do Auxílio Emergencial durante a sua vigência.

Segundo a deputada Erika Kokay, “Para as mulheres chefes de família, a situação é ainda mais dramática, pois, em muitos casos, não contam com o apoio por parte dos pais de seus filhos e ainda assim devem sozinhas sustentar seus lares”, disse em argumento a atual crise econômica.

Auxílio Permanente

Caso o benefício seja liberado, contemplará as mulheres solteiras que cuidam de seus filhos menores, sem ajuda de um cônjuge ou companheiro. Além disso, a mulher deve:

Chefiar família cuja a renda mensal per capita (por pessoa) seja de até meio salário mínimo (R$ 606,00); ou

(R$ 606,00); ou Chefiar família que possui renda bruta familiar de até três salários mínimos (R$ 3.636,00).

No mais, caso a mãe solteira receba o Auxílio Brasil, será conservado o benefício mais vantajoso, de modo que o de menor valor seja suspenso.

Contudo, para conseguir participar da iniciativa, será necessário se enquadrar nos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Não ter emprego com carteira assinada;

Não ser titular de benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, exceto o Auxílio Brasil;

Ter renda familiar mensal per capita de até R$ 606 (meio salário mínimo) ou a renda familiar de até R$ 3.636,00 (três salários mínimos);

Estar inscrita no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ), ou ser ainda MEI (Microempreendedora Individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2° do art. 21 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991; ou

), ou ser ainda MEI (Microempreendedora Individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2° do art. 21 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991; ou Trabalhador informal, empregada, autônoma, desempregada, de qualquer natureza, inclusive a intermitente inativa.

Tramitação do projeto

Até o momento a proposta só foi aprovada pela Comissão de Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, mas está prevista para novas movimentações nos próximos meses.