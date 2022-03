Avenida Paralela fica congestionada após acidente com motocicleta; veja detalhes

Foto: Reprodução / TV Bahia



O trânsito na Avenida Paralela amanheceu congestionado na manhã desta terça-feira (15) por conta de um acidente envolvendo um casal, na altura do bairro Trobogy, logo após a Unijorge. De acordo com informações da Central de Polícia, a motocicleta se chocou com um carro de passeio e caiu na região próximo ao meio fio.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu às vítimas. O nome da unidade de saúde não foi revelada assim como o estado de saúde das vítimas. Vale ressaltar que há ainda informações de que o casal tinha saído de uma festa antes do acidente e que foi baleado. Mas, a polícia e a Transalvador não confirmaram a informação.

Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias