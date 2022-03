Foto: divulgação

O Axézin Bye Bye Verão recebe Timbalada, Armandinho e Márcia Freire no sábado (26), às 17h, no Pátio São Joaquim em Salvador, para uma festa de despedida do verão.

Com ingressos custando R$ 120 as vendas estão disponíveis no Sympla. Em um show mais intimista, os cantores trarão canções que marcaram época no Carnaval de Salvador.

Axézin Bye Bye Verão

Onde? Pátio São Joaquim

Quando? 26 de março – 17 horas

Quanto? R$ 120