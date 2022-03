B2W anuncia NOVAS vagas de emprego; confira os cargos

A B2W, líder no comércio eletrônico, anuncia novas oportunidades de emprego. As funções abrangem diferentes áreas dentro da companhia, exigindo experiência no cargo e requisitos que alteram conforme a vaga pretendida. Confira mais informações sobre os cargos e regiões disponíveis!

B2W está contratando profissionais em todo o país

Fundada no ano de 2006, a B2W atua como um modelo de negócios multicanal, oferecendo aos seus usuários plataformas e créditos em áreas como a logística, tecnologia, marketplace e atendimento ao cliente. A companhia oferece vendas diretas de acordo com as necessidades do varejo.

Veja as vagas disponíveis e localidades de cada função:

Analista financeiro (Osasco);

Assistente de Projetos – Melhoria de Processos (Itapevi);

Analista de Treinamentos e Qualidade (Itapevi);

Analista de Melhoria Contínua (Osasco);

Analista de Operações Logísticas (São José dos Pinhais);

Operador de Logística (São José);

Assistente Administrativo – cargo temporário (Osasco);

Promotor de Loja (São Paulo);

Supervisor de Operações (Osasco);

Analista de Operações Júnior (São Paulo);

Analista de Importação (Rio de Janeiro);

Advogado Trabalhista Pleno (Rio de Janeiro);

Analista de Planejamento Júnior (São Paulo);

Coordenadores de Logística (Gravataí);

Operador de Logística – Auxiliar Operacional exclusivamente para candidatos;

portadores de deficiência (Benevides);

Analistas de Riscos (Itapevi);

Analistas Financeiros (Rio de Janeiro).

Veja também: Rede Mater Dei abre mais de 20 vagas de emprego; confira

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das funções da companhia B2W, os profissionais deverão acessar o site de inscrição e ler atentamente todas as informações adicionais do cargo pretendido, principalmente os requisitos básicos para finalizar a sua candidatura e participar da seleção.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!